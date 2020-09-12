В Славянке появился торгово-досуговый центр Green Park за два миллиарда

В микрорайоне Славянка Пушкинского района построили комплекс Green Park. В его строительство вложили два миллиарда рублей.
Инвестором и девелопером стала ГК «ПСК». Green Park занимает почти 24 тысячи «квадратов».
В Green Park – два этажа, сам комплекс оформлен с бионическом стиле. Парковка рассчитана на 650 мест.
Около 40% площадей отдадут под досуговые, социальные и спортивные нужды. Там откроют фитнес-клуб с бассейном на 7 дорожек и отдельным детским бассейном. В комплексе также откроют магазины одежды, продуктовый и детские магазины.
Вместо фудкорта будут представлены отдельные рестораны.
Официальное открытие Green Park запланировано на 1 декабря.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что совладельцем петербургской ГК «Галактика» стали московская компания ООО «Латео» и ООО «Аквамарин».