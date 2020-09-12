В Славянке появился торгово-досуговый центр Green Park за два миллиарда

В микрорайоне Славянка Пушкинского района построили комплекс Green Park. В его строительство вложили два миллиарда рублей.

Инвестором и девелопером стала ГК «ПСК». Green Park занимает почти 24 тысячи «квадратов».

В Green Park – два этажа, сам комплекс оформлен с бионическом стиле. Парковка рассчитана на 650 мест.

Около 40% площадей отдадут под досуговые, социальные и спортивные нужды. Там откроют фитнес-клуб с бассейном на 7 дорожек и отдельным детским бассейном. В комплексе также откроют магазины одежды, продуктовый и детские магазины.

Вместо фудкорта будут представлены отдельные рестораны.

Официальное открытие Green Park запланировано на 1 декабря.

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