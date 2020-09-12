Петербург отмечает день перенесения мощей князя Александра Невского

В Петербурге празднуют День Ништадтского мира. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге празднуют День Ништадтского мира. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге традиционно отмечают день перенесения мощений князя Александра Невского. В Александро-Невской лавре провели божественную литургию.

Александр Невский стал небесным покровителем и защитников Петербурга. Именно в Северную столицу по решению Петра Первого были перенесены мощи Невского. Это произошло ровно через три года после заключения Ништадтского мира.

Отметим, что в этом году из-за мер безопасности крестный ход по Невскому проспекту не состоялся.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на реставрацию Александро-Невской Лавы может понадобиться более десяти лет. Сообщалось, что три года надо потратить на проектные работы, еще девять уйдет на осуществление задуманного. Конкурс на проектирование выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Цена проекта превысила 400 миллионов рублей.