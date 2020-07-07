Александро-Невскую Лавру будут восстанавливать 10 лет

Проект обойдется в более чем 400 млн рублей. Фото: mitropolia.spb.ru

Проект обойдется в более чем 400 млн рублей. Фото: mitropolia.spb.ru

Только работа над проектом займет около трех лет.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова помощника наместника обители по реставрации Олексея Одинцова. Он отметил, что на реставрацию Александро-Невской Лавры может понадобиться около 10 лет. Три года надо потратить на проектные работы, еще девять уйдет на осуществление задуманного.

Напоминаем, что конкурс на проектирование выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Цена проекта составила более 400 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время реставрации Юсуповского дворца нашли шелковое панно XIX века. Шелк его пересох, имеются поверхностные и глубинные загрязнения. В некоторых места видны следы затеков от известки, столярного клея и затеки бурого