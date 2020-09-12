Турция не поможет в расследовании гибели 12-летней петербурженки

Турция не поможет в расследовании гибели 12-летней петербурженки
Бодрум. Фото: pixabay.com

Турция отказала России в правовой помощи при расследовании смерти 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга. Она погибла в Бодруме в прошлом году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское бюро, которое представляет интересы семьи погибшей, МИД Турции направил российской стороне ответ на запрос Следственного комитета. Ведомство просило оказать международную правовую помощь. В этом Турция отказала.

Трагедия произошла в Бодруме в августе прошлого года. Там маленькую петербурженку затянуло в трубу на дне бассейна. Девочку госпитализировали, но вскоре она скончалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд в Турции начал рассматривать дело о гибели девочки. В следующий раз дело рассмотрят в конце декабря 2020 года. Отмечалось, что на заседание не пустили журналистов и даже вице-консула России.

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