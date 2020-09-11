В Турции рассматривают дело о гибели 12-летней петербурженки в 2019 году

Девочку затянуло в трубу в бассейне.

В Турции начали рассматривать дело о гибели 12-летней петербурженки. Об этом рассказал отец девочки в социальной сети «Вконтакте». Он отметил, что на заседание не пустили журналистов и даже вице-консула России. Суд отказался принимать результаты экспертиз, добавил мужчина. В следующий раз дело рассмотрят в конце декабря 2020 года.

Напоминаем, что все случилось в августе 2019 года в отеле в Анталье. Девочка плавала в бассейне, когда ее затянуло в трубу. В результате она была госпитализирована в критическом состоянии, спустя время петербурженка скончалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне пожаловались, что их среди ночи выселили из отеля в Турции. У объекта не было разрешения на осуществление туристической деятельности.