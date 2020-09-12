В Петербурге утвердили план по воспитанию до 2025 года

В Петербурге подготовили план по воспитанию. Фото: Baltphoto

В Петербурге подготовили план по воспитанию. Фото: Baltphoto

В Смольном утвердили план по выполнению стратегии воспитания в Петербурге. Мероприятия рассчитаны до 2025-го года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Речь идет о мероприятиях, которые направлены на поддержку семейного, гражданского, патриотического и духовного воспитания.

План предусматривает проведение конкурсов, фестивалей, экскурсий как для детей, так и для их родителей.

Так, в этом году пройдет конференция российского движения школьников и Совета старшеклассников. Пройдет XII городской слет дружин юных пожарных, слет экологических отрядов, дни театра и другие мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге отметили день перенесения мощений князя Александра Невского. В Александро-Невской лавре провели божественную литургию.