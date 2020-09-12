В воскресенье в Ленобласти пройдут ливни с грозами и градом

В воскресенье в Ленобласти пройдут ливни с грозами и градом
В Ленобласти обещают грозу. Фото: pixabay.com

В последний день недели в 47 регионе прогнозируется ухудшение погоды: синоптики обещают прохладу и осадки.

Согласно прогнозу специалистов из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на воскресенье, 13 сентября, регион накроют дожди, которые продолжатся утром и днем. В отельных районах в дневное время ожидаются ливни с грозами, а также «ледяной крупой».

Грядущей ночью в Ленобласти будет около +9…+14 градусов. Днем воздух немного прогреется до +12…+17 градусов.

Также синоптики предупреждают жителей Ленинградской области о сильном порывистом ветре, который будет в большинстве районов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Избыточные осадки не прогнозируются.

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