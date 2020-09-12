В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов

Эксперт по изолированным амазонским племенам Риели Францискато был застрелен из лука, когда был в экспедиции в отдаленный район на северо-западе Бразилии.

Как сообщает ВВС, 9 сентября 56-летний специалист в составе группы приблизился к месту, где проживали коренные жители рядом с резервацией Уру Эу Вау Вау. Стоит отметить, что исследователь работал над изучением и защитой изолированных племен Амазонии больше полувека. Это был первый случай контакта людей с «большой земли» с группой аборигенов, которые и убили Францискато.

Полицейский, на глазах которого произошло убийство, рассказал, что стрела попала прямо в область сердца исследователя. Специалист начал кричать, вырвал стрелу, пробежал полсотни метров, упал и сразу умер.

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