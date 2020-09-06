Остров Пасхи стал необитаемым из-за необратимых климатических изменений

Остров Пасхи стал необитаемым из-за необратимых климатических изменений
Именно из-за ухудшения климата жители острова Пасхи постепенно из сложно устроенного общества, которое возводило огромные истуканы, превратились в более простое аграрное общество. Фото: pixabay.com

Ученые считают, что цивилизация на острове Пасхи, или Рапа-Нуи, погибла вследствие изменения климата и экосистемы.

Международная группа специалистов опровергла две основные гипотезы, объясняющие исчезновение коренных жителей острова Пасхи. Одна из них приводит в качестве аргумента истощение природных ресурсов, а другая — появление европейских завоевателей.

Однако ученые из Чили, Испании и Норвегии считают, что островитян выселили с их ареала обитания долгосрочные климатические изменения, из-за которых у аборигенов исчезла возможность производства продуктов питания. На острове, предполагают эксперты, стало значительно меньше осадков. Их теория опубликована на портале Phys.org.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Англии леса стали разрастаться вдвое быстрее из-за повышения температуры и накопления парниковых газов.

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