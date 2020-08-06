Климатические изменения почти в два раза ускорили рост лесов Новой Англии

Американские учёные установили, что повышение температуры и накопление парниковых газов привели к ускорению роста деревьев и увеличению количества поглощаемого ими углекислого газа.
По мнению специалистов, в ближайшие десятилетия леса могут значительно разрастись, однако экстремальная экологическая обстановка способна помешать этому процессу. На данный момент климатические условия являются наиболее оптимальными для деревьев: из-за повышения температуры и количества осадков у растений больше времени для развития, а концентрация озона, азота и серы снижается, положительно влияя на уровень стресса деревьев.
Тем не менее, ученые встревожены тем, что благоприятный для них климат может измениться на экстремальный, а вышеперечисленные факторы могут также способствовать распространению насекомых, которые представляют серьезную опасность для лесов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что японские ученые нашли жука, который способен пройти сквозь желудочно-кишечный тракт хищника живым.