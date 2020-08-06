Климатические изменения почти в два раза ускорили рост лесов Новой Англии

Хотя сейчас наблюдается обратная тенденция, из-за штормов и низкого качества воздуха, воды и почвы поглощение углекислого газа деревьями может снизиться. Фото: pixabay.com

Хотя сейчас наблюдается обратная тенденция, из-за штормов и низкого качества воздуха, воды и почвы поглощение углекислого газа деревьями может снизиться. Фото: pixabay.com

Американские учёные установили, что повышение температуры и накопление парниковых газов привели к ускорению роста деревьев и увеличению количества поглощаемого ими углекислого газа.

По мнению специалистов, в ближайшие десятилетия леса могут значительно разрастись, однако экстремальная экологическая обстановка способна помешать этому процессу. На данный момент климатические условия являются наиболее оптимальными для деревьев: из-за повышения температуры и количества осадков у растений больше времени для развития, а концентрация озона, азота и серы снижается, положительно влияя на уровень стресса деревьев.

Тем не менее, ученые встревожены тем, что благоприятный для них климат может измениться на экстремальный, а вышеперечисленные факторы могут также способствовать распространению насекомых, которые представляют серьезную опасность для лесов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что японские ученые нашли жука, который способен пройти сквозь желудочно-кишечный тракт хищника живым.