Аномальное похолодание надвигается на центральную Россию

Синоптики прогнозируют, что в скором времени в центральную Россию придет аномальное похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС, заявил, что это может произойти уже на следующей неделе.

Начиная с 17 сентября у жителей регионов Центрального федерального округа будет пара дней на прощание с теплом — температура воздуха в понедельник будет выше 20 градусов тепла. Однако затем в этих регионах ожидается серьезное похолодание — днем воздух будет едва прогреваться до 15 градусов, а по ночам столбики термометров будут показывать до пяти градусов.

Специалист пояснил, что достаточно теплая погода в середине следующей недели будет достаточно редким явлением. В целом, как отметил Вильфанд, эта ситуация довольно необычная, а прогноз еще будет уточняться.

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