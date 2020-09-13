ДТП перекрыло Дворцовую набережную

ДТП в центре Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП в центре Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о ДТП на одной из главных набережных в Петербурге – авария перекрыла Дворцовую.

О происшествии горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что накануне, 12 сентября, поздно вечером, там столкнулись Volkswagen и Nissan. Обстоятельства аварии не приводятся. Отмечается, что на месте ДТП работали правоохранители, а также сотрудники регионального управления МЧС. В результате участок набережной оказался перекрыт.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на улице Фрунзе немецкая иномарка влетела в остановку общественного транспорта.