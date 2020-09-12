В ДТП с BMW на остановке на улице Фрунзе никто не пострадал

Стали известны подробности ДТП в Московском районе, где автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал остановку. По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель на черной иномарке на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта. От удара конструкция разлетелась на мелкие осколки. Сама иномарка также получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, в момент происшествия на остановке не было людей.