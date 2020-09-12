В ДТП с BMW на остановке на улице Фрунзе никто не пострадал

В ДТП с BMW на остановке на улице Фрунзе никто не пострадал
Машина оказалась сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

Стали известны подробности ДТП в Московском районе, где автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал остановку. По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель на черной иномарке на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта. От удара конструкция разлетелась на мелкие осколки. Сама иномарка также получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, в момент происшествия на остановке не было людей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд дтп московский район новости спб остановка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября