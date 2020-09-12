Лихач на BMW снес остановку и ограждение на Московском проспекте

Лихач на BMW снес остановку и ограждение на Московском проспекте
Машина оказалась сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Московского проспекта с улицей Фрунзе произошло жесткое ДТП. Иномарка протаранила остановку, которая от удара разлетелась на множество мелких осколков.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 12 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель за рулем черной BMW на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта. На кадрах видно, что от удара конструкция в буквальном смысле разлетелась на мелкие осколки, а сама иномарка оказалась сильно помята.

По словам очевидцев, в момент происшествия на остановке не было людей. Причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ждановской улице водитель BMW лишил женщину жизни на пешеходном переходе.

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