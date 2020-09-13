В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении мужчины

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении мужчины
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В Невском районе удалось поймать двух уроженцев Узбекистана, которые увезли в неизвестном направлении мужчину на арендованном автомобиле.

Происшествие произошло в субботу, 12 сентября. В полицию обратилась женщина-свидетель, которая рассказала о том, что у одного из домов на проспекте Большевиков неизвестные вытащили мужчину из автомобиля Kia Rio, избили его, а потом, посадив пострадавшего обратно в салон, уехали с ним.

Правоохранители установили, что машина принадлежит не пострадавшему, а жительнице поселка Шушары. Автомобиль она сдала в аренду. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Спустя пару часов дорожная полиция остановила вышеупомянутый автомобиль на Дальневосточном проспекте. Внутри оказались трое мужчин. Выяснилось, что двое из них являются уроженцами Узбекистана. Их сразу же направили в полицейский участок. Пострадавшего 32-летнего мужчину с сотрясением мозга и другими травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Органы правопорядка проводят проверку по факту произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МИДе подтвердили похищение двух россиян пиратами.

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