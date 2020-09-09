В МИДе подтвердили похищение двух россиян пиратами

Министерство иностранных дел России раскрыло подробности похищения россиян в Нигерии. Двое моряков были захвачены пиратами.

Нападение произошло во вторник, 8 сентября, в Гвинейском заливе. Двое граждан РФ попали в плен при захвате судна Water Phoenix. В заложниках – капитан судна и старший помощник. Остальные моряки успели укрыться в специально оборудованном помещении.

Как сообщили РИА Новости, в настоящее время дипломаты предпринимают усилия по освобождению россиян. В МИД отметили, что после получения сведений об инциденте посольство РФ в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего на судне, принадлежащем транспортной компании «Ситрейд Гронинген», находились семь россиян и одиннадцать филиппинцев.