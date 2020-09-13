Полицейский УАЗ вылетел в кювет на Зеленогорском шоссе

Полицейский УАЗ вылетел в кювет на Зеленогорском шоссе
ДТП в Зеленогорске. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Курортном районе Петербурга произошла авария с участием полицейского УАЗ. Правоохранители улетели в кювет.

Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло днем в воскресенье, 13 сентября. Уточняется, что авария произошла на Зеленогорском шоссе у перекрестка с проспектом Ленина в Зеленогорске.

Полицейский УАЗ «Патриот» вылетел в канаву и перевернулся. Есть ли в результате аварии пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на Дворцовой набережной. Там столкнулись две иномарки. В результате участок набережной оказался перекрыт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп зеленогорское шоссе курортный район новости спб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний