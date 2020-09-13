Полицейский УАЗ вылетел в кювет на Зеленогорском шоссе

В Курортном районе Петербурга произошла авария с участием полицейского УАЗ. Правоохранители улетели в кювет.
Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло днем в воскресенье, 13 сентября. Уточняется, что авария произошла на Зеленогорском шоссе у перекрестка с проспектом Ленина в Зеленогорске.
Полицейский УАЗ «Патриот» вылетел в канаву и перевернулся. Есть ли в результате аварии пострадавшие, не уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на Дворцовой набережной. Там столкнулись две иномарки. В результате участок набережной оказался перекрыт.