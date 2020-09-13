Из Колпино в Петербург временно начнет ходить «Ласточка»

Из Колпино в Петербург временно начнет ходить «Ласточка»
Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте АО "СЗППК". Фото: Baltphoto

В Северо-Западной пригородной компании уточнили номер временного поезда, который начнет курсировать из Колпино в Петербург с 14 сентября.

Поезд пригородного направления обновил свой номер. С завтрашнего дня он будет следовать под номером 7314, а не 6858, как сообщалось ранее.

Напомним, поезд направления Колпино — Санкт-Петербург — Главный временно назначен с 14 сентября по 13 октября в связи с ремонтными работами на перегоне Любань — Торфяное.

Пригородная электричка будет следовать по временному маршруту по будним дням. Отправляться из Колпино он будет в 7:05, а прибывать в пункт назначения в 7:37.

Отметим, что оплата проезда по данному временному маршруту будет производиться по билетам на поезда «Ласточка».

С подробным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании, а также непосредственно на станциях и вокзалах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проводники начнут охотиться за «зайцами» в электричках Петербурга.

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"ласточка" АО «СЗППК» временный маршрут колпино


 

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