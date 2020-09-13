В ЦПКиО рассказали об упавшем из-за шторма 160-летнем дубе

Буйство стихии в Северной столице принесло массу неприятностей, в их числе оказались поваленные старовозрастные деревья на Елагином острове.

В пятницу, 11 сентября, в официальной группе ЦПКиО имени Кирова в социальной сети «Вконтакте» были подведены итоги непогоды, обрушившейся на город 10 сентября.

Представители парка сообщили о потере 20 деревьев, которые упали из-за шквалистого ветра. Отметим, что не повезло и «старичкам», которые пережили многие исторические события, но не вынесли пятничного шторма. К несчастью, сломались и упали: 160-летний дуб, 150-летний дуб, а также 90-летняя липа.

Отмечается, что частой причиной падения деревьев является подгнивание корневой системы. Это разрушение в свою очередь провоцирует климат Петербурга, славящийся своими дождями.

Как правило, определить заранее, какое дерево может рухнуть, невозможно. Именно поэтому во время ухудшения погодных условий парки и сады закрываются из-за соображений безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм накроет Петербург 13 сентября.