Политолог Марат Баширов сообщил о тщетных попытках вбросов фейков о нарушениях на выборах в Ленобласти

О провальных попытках провокаторов повлиять на ход проведения выборов в Ленинградской области рассказал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.

Политолог назвал сложившуюся ситуацию на выборах «забавной», поскольку на них пытаются повлиять люди, не имеющие к Ленинградской области никакого отношения, но всячески желающие дискредитировать избирательный процесс в регионе.

К примеру, противники действующей власти попытались сообщить о вбросе на УИК №967 в Кудрово. Все дело в том, что один из членов УИК с решающим правом голоса усомнился в количестве бюллетеней в урнах и попросил об их пересчете. После того, как все было перепроверено и пересчитано, согласно всем правилам, бюллетени снова поместили в урны, сложив ровными стопками. В этом момент член УИК решил сделать несколько фотографий. Уже на следующий день в сети начали появляться сообщения о «вбросе» бюллетеней.

В УИК №494 в Кингисеппе тоже сложилась не самая приятная ситуация. Наблюдатель из несистемной оппозиции попросту уснул на рабочем месте, игнорируя процесс голосования. Предположительно, неожиданное желание выспаться появилось у мужчины из-за бурной ночи, проведенной в компании с горячительными напитками.

Отметим, что все подобные попытки распространить фейки о нарушениях оперативно опровергаются. Баширов назвал представителей несистемной оппозиции, занимающихся вбросами, «кружком самоопыления». По мнению политолога, данные люди просто отрабатывают свои деньги, распространяя ложные сведения в различных чатах. К счастью, на электоральную систему подобные действия никак не влияют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на губернаторских выборах в Ленобласти по состояни юна 15:00 составила почти 38%.