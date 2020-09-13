В полиции рассказали об отсутствии серьезных нарушений в единый день голосования

Ни одно из них не способно повлиять на итоги выборов.

Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой рассказал, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, выявлено не было. Об этом пишет РИА Новости.

За происходящим на участках наблюдали 134 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Всего поступило более 2,5 тысяч сообщений о нарушениях. Отмечается, что многие сообщения в социальных сетях, касающиеся выборов, являются фейками. То же подтвердила председатель ЦИК Элла Памфилова – она считает, что все проходит открыто и конкурентно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что явка на выборах губернатора в Ленобласти составила почти 45%. Отдал свой голос за одного из кандидатов на должность губернатора Ленинградской области 611931 местный житель. Отметим, что данная активность избирателей является общей для всех трех дней голосования.