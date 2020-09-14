«Обокравшая» Наташу Королеву девушка уверяет, что беременна от Тарзана

&#171;Обокравшая&#187; Наташу Королеву девушка уверяет, что беременна от Тарзана
Наташа Королева. Фото: koroleva__star Instagram

В СМИ писали, что артистка лишилась денег и драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей.

Девушка, которую Наташа Королева обвинила в краже денег и драгоценностей, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает Mash. Она уверяет, что ничего не брала, а также подчеркнула, что беременна от Тарзана. Обвиняемая убеждена, что певица распускает слухи про нее из-за ревности.

Напоминаем, что артистка заявила, что после своего отъезда из дома она не досчиталась драгоценностей и денег на общую сумму в пять миллионов рублей. По предварительным данным, супруг Королевой привел малознакомых девушек, которые могли быть виноваты в случившемся. После этого певица обратилась в полицию. Сейчас подозреваемая также ищет адвоката.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королева лишилась 5 млн рублей после визита знакомых Тарзана.

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