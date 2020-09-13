В Ленобласти обработали около 60% бюллетеней

В Ленобласти обработали около 60% бюллетеней
Выборы в Ленинградской области. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Большинство хочет видеть губернатором региона Александра Дрозденко.

13 сентября в Ленинградской области состоялся единый день голосования, в рамках которого выбирают губернатора региона. На данный момент обработано более 60% бюллетеней. Лидирующую позицию продолжает занимать Александр Дрозденко, за которого отдали более 83% голосов.

Напоминаем, что выборы проходили в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса. На досрочном голосовании явка составила 30%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко ответил на вопрос о дистанционном обучении в Ленобласти. Он считает, что ничто не может заменить живого общения между учениками и педагогом.

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