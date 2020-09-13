Дрозденко ответил на вопрос Gazeta.SPb о дистанционном обучении в Ленобласти

Он считает, что ничто не может заменить живого общения между учениками и педагогом.

Александр Дрозденко, который борется за пост главы Ленинградской области, принял участие в «Ночи выборов – 2020», в рамках которой ответил на вопрос корреспондента Gazeta.SPb о переходе на дистанционное обучение весной 2020 года и о сделанных по итогам учебного года выводах. Он рассказал, что регион успешно перестроился, когда это было нужно из-за пандемии коронавируса. Закрытие школ не сказалось на качестве образования, всем, кто нуждался в оборудовании, его постарались достать.

Результаты не заставили себя ждать, и школьники из Ленобласти успешно сдали ЕГЭ, а регион попал в топ-5 по качеству образования в стране. Была проведена серьезная работа, но Дрозденко убежден, что ничто не заменит обучения «глаза в глаза». Он добавил, что перехода на дистанционное образование ожидать не стоит, несмотря ни на что. Отправлять детей на карантин в случае чего будут, но точечно – классами или школами.

«Мы не будем переходить на дистанционку, какими бы волнами ковида нас ни пугали, — отметил Дрозденко. — Нужно понять, что теперь мы будем жить с ковидом, как с гриппом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко прокомментировал состоявшие выборы.