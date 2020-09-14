В Петербурге 14 сентября будет ветрено, но без осадков

Сегодня в Северной столице будет также ветрено, как и в конце прошлой недели. Температура воздуха прогреется лишь до 17 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

По его словам, в понедельник, 14 сентября, на погоду в городе окажет влияние гребень антициклона, распространяющийся с запада. Осадки не прогнозируются.

Специалист отметил на своей странице в Facebook, что столбик термометра поднимется до отметки в +15…+17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробки на дорогах Петербурга оценили в 3 балла.