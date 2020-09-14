Пробки на дорогах Петербурга оценили в 3 балла

Жители Северной столицы уже проснулись, на дорогах города начинают собираться пробки. К настоящему моменту уровень заторов составил 3 балла.

Об этом стало известно сегодня, 14 сентября. Так, в первый рабочий день ограничения движения действуют в Москательном переулке, на Тележной улице, набережной Адмиралтейского канала, Литейном проспекте, Щербаковом переулке, улице Декабристов, на 9-й Советской улице, Рабочем переулке, Моховой улице.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», ситуацию на дорогах осложнили перекрытия движения на Свечном переулке, Разъезжей улице, Кременчугской улице, Зольной улице и других адресах.

Крупные заторы наблюдаются Каменноостровском проспекте, набережной Кутузова, Новочеркасском проспекте, Дворцовой набережной, набережной Обводного канала, Воздухоплавательной улице, Центральной улице и других адресах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково 14 сентября вылетят все рейсы, один из них — с задержкой. Речь идет о рейсе в Симферополь.