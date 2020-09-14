Из Пулково 14 сентября вылетят все рейсы, один из них — с задержкой

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все самолеты, указанные в расписании. Один из них отправится с задержкой.

Об этом стало известно сегодня, 14 сентября. Позже из Северной столицы вылетят пассажиры, запланировавшие полет в Симферополь.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс «Уральских авиалиний» в Симферополь вылетит всего на полчаса позже. Вместо 5:20 утра борт отправится на Крымский полуостров в 5:50.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обсудил с Костиным развитие Пулково. Речь идет о новом терминале в петербургском аэропорту.