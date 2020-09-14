«Ремонт» за 700 миллионов: в Выборге задержали главу комитета финансов районной администрации по подозрению в крупном мошенничестве

Задержанного в Выборге председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» подозревают в мошенничестве не сумму более 700 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый в период времени до 31 июля 2019 года намеренно указал в одном из официальных документов информацию о работах, «проведенных» в Выборге. Речь шла о капитальном и текущем ремонте некоторых зданий. По факту же, работы на самом деле произведены не были. Однако это не помешало подозреваемому их оплатить из бюджета администрации. Деньги в размере 700 миллионов рублей были переведены на счета организаций, которые контролировались председателем. Позднее, он забрал денежные средства себе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Уголовное дело продолжает расследоваться. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно и то, что глава комитета финансов действовал не один, но на данный момент соучастников установить не удалось.

По факту мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге возбуждено уголовное дело. Следствие уже подало прошение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель главы Минэнерго РФ Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве после допроса.