В России за сутки коронавирус унес жизни 18,5 тысяч человек

В России за сутки коронавирус унес жизни 18,5 тысяч человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. В России за минувшие сутки болезнь унесла жизни более 18 тыс. жителей.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Согласно данным, опубликованным университетом Джонса Хопкинса, за последние 24 часа болезнь выявили у 1 059 024 человек. 18 517 пациентов не смогли побороть коронавирус.

Россия заняла 12 место в антирейтинге стран по числу инфицированных и умерших от Сovid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек. Побороть болезнь не смогли 922 525 человек.

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