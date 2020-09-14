Чемпионат России по фигурному катанию в 2021 году пройдет в Петербурге

В нынешнем году петербургские фигуристы отправятся на Чемпионат России в Челябинск. Фото: pixabay.com

В нынешнем году петербургские фигуристы отправятся на Чемпионат России в Челябинск. Фото: pixabay.com

Северная столица примет российских фигуристов на соревнования в 2021 году в рамках Чемпионата России.

Президент Федерации фигурного катания Сергей Чопозов отметил, что выбор Петербурга одобрен высшим спортивным руководством. Также Чопозов заверил, что возьмет на себя полную ответственность за организацию столько важного и знаменательного события.

В настоящее время для чемпионата в городе подбирается ледовая арена. Известно, что среди вариантов предложены «Ледовый дворец» и «Юбилейный». Каждый из них по-своему хорош для мероприятия. К примеру, в «Юбилейный» поклонники фигурного катания смогут легко добираться из-за удобного расположения. А «Ледовый дворец» же выигрывает в сравнении по вместимости — она на 12,5 тысяч человек больше, чем у «Юбилейного». Об этом сообщает Ctnews.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру.