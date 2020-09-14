В Петербурге задержали похитителей крышек от люков

В Невском районе правоохранителям удалось поймать двух подозреваемых в краже оборудования со смотровых колодцев.

В полицию ранее обратился очевидец, который сообщил о том, что двое неизвестных погружают крышки люков в автомобиль Hyundai. Слова свидетель сопроводил видеозаписью. Выяснилось, что с 10 по 11 сентября на улице Еремеева было похищено 9 крышек. Заявление в полицию также поступило от предприятия, владеющего украденным оборудованием. Ущерб был оценен в 50 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Начались розыскные работы. Спустя время полицейским удалось задержать двух подозреваемых мужчин в возрасте 44 и 19 лет. Отмечается, что идейным вдохновителем правонарушения стал младший подозреваемый, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Удалось обнаружить и автомобиль, на котором вывозилось оборудование для сдачи на металл. Внутри багажника лежало две украденные крышки.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, не причастны ли вышеупомянутые товарищи к другим аналогичным преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге количество краж люков в 2020 году уменьшилось в 13 раз.