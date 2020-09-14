Петербург поддержит субсидиями негосударственные театры

Петербург поддержит субсидиями негосударственные театры
Театры обеспечили субсидиями. Фото: unsplash.com

В Северной столице подвели итоги второго конкурса на предоставление субсидий, призванных помочь продолжить деятельность в полном объеме частным театрам и социально-ориентированным некоммерческим организация (НКО).

Уже к началу нового театрального сезона смогут заручиться поддержкой от города 23 частных театра и 26 творческих проекта НКО. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что данные культурные учреждения являются лауреатами престижных премий, однако во время пандемии они были закрыты, несли убытки и не могли продолжать работу. Город не может остаться в стороне и не поддержать важные социальные объекты в непростой период. Для этого будут выделены материальные средства, которые помогут учреждениям продолжать ставить спектакли и проводить культурные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Субсидиями обеспечили театр «Лицедеи», театр АХЕ, Комик-трест, «Кукольный формат «КУКФО» и многие другие.

Также, в июне было принято решение о предоставлении финансовой поддержки 135 проектам НКО на сумму 647 миллионов рублей. В общей сложности, с учетом подведения результата последнего конкурса по субсидированию, негосударственные учреждения получат более 760 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские театры откроют сезон с новых постановок.

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