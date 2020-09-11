Петербургские театры откроют сезон с новых постановок

С субботы, 12 сентября, в Петербурге разрешается работа со зрителями в театрах, концертных организациях и кинотеатрах, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Театральный сезон откроют сразу несколько культурных заведений: Театр Комедии имени Н.П.Акимова, ТЮЗ имени А.А.Брянцева, Театр «БУФФ», Театр музыкальной комедии, Театр «Суббота» и Театр «Мастерская».

Театр музыкальной комедии начинает работу сразу с премьерой: зрителям покажут спектаклю «Жар-птица. Песни о войне», который готовили ко Дню Победы, но из-за пандемии перенесли.

Среди новинок этого сезона: спектакль «Вещь» в театре «Суббота», спектакли Александра Созонова «Это все она» и Дмитрия Волкострелова «Русская классика»в театра «Приют комедианта».

Также премьеру представят в Театре им. Ленсовета — спектакль Романа Кочержевского «Утиная охота», а в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской состоится первый показ спектакля «Анна в тропиках».

Завтра откроются не все театральные площадки, большинство из них откроют сезон до конца месяца. Среди них: театр «Мюзик-Холл», Капелла Санкт-Петербурга, Петербург-концерт, Театр Эстрады имени А. Райкина, Театр балета имени Л.Якобсона, театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и многие другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры «Мираж Синема» в Петербурге откроют прямо в полночь.