Бабье лето придется подождать: в конце недели в Петербурге похолодает до +10

Не успела еще Северная столица оправиться от буйства стихии, как выяснилось, что местных жителей снова будет ждать непогода. На этот раз грядет похолодание до +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что бабье лето пока еще задержится. С 17 сентября город окажется во власти циклона с преобладающим северным ветром. Пару дней петербуржцам придется наблюдать на столбиках термометров значения в +10…+12 градусов. Надежда на потепление имеется на 20 числа месяца, однако ситуация может поменяться. Об этом сообщает Piter.tv.

Сегодня, 14 сентября, в городе установилась благоприятная погода без дождей. В течение дня подует ветер западного и северо-западного направлений. Воздух максимально прогреется до +16 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.