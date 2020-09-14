Власти Германии сообщили о повторной проверке анализов Навального

Правительство ФРГ опубликовало официальное заявление с подтверждением ранее озвученных причин резкого ухудшения состояния оппозиционера Алексея Навального.

Чтобы удостовериться в правоте немецких специалистов, правительство Германии направило пробы биоматериалов Навального в Организацию по запрещению химического оружия. Специалисты провели независимую проверку в лабораториях Франции и Швеции и подтвердили, что Навальный действительно был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок».

Напомним, Навальному резко стало плохо в самолете рейса «Томск» — «Москва». Борт экстренно сел в аэропорту Омска, откуда политика доставили в местную больницу. Омские врачи стабилизировали состояние пациента и назвали диагноз — «нарушение обмена веществ». Отметим, что никаких следов ядов и отравления российские специалисты не обнаружили. Позднее Навального отправили на лечение в Берлин, где местные врачи поставили свой диагноз — «отравление».

Отметим, что Россия пока так и не получила ответ от ФРГ на официальный запрос по данной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву.