Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается

Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается
Основатель ФБК Алексей Навальный. Архив. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Немецкие врачи сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный идет на поправку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков клиники «Шарите» в Берлине, где сейчас находится на лечении Навальный.

Сообщается, что состояние политического деятеля улучшается с каждым днем, в связи с чем медицинские сотрудники клиники приняли решение отключить оппозиционера от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких», — сообщили в клинике.

Также врачи сообщают, что Навальный уже неплохо двигается и время от времени встает с больничной койки. Напомним, оппозиционеру резко стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили борт в аэропорту Омска, откуда политика доставили в местную больницу. Омские врачи стабилизировали состояние пациента и диагностировали у него «нарушение обмена веществ». При этом никаких следов ядов и отравления российские специалисты не обнаружили. Позднее оппозиционера отправили на лечение в Берлин, где врачи клиники «Шарите» поставили свой диагноз — «отравление». Специалисты провели независимую проверку в лабораториях Франции и Швеции и подтвердили, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Германии сообщили о повторной проверке анализов Навального.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный берлин отравление навального шарите


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси