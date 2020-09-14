Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается

Немецкие врачи сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный идет на поправку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков клиники «Шарите» в Берлине, где сейчас находится на лечении Навальный.

Сообщается, что состояние политического деятеля улучшается с каждым днем, в связи с чем медицинские сотрудники клиники приняли решение отключить оппозиционера от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких», — сообщили в клинике.

Также врачи сообщают, что Навальный уже неплохо двигается и время от времени встает с больничной койки. Напомним, оппозиционеру резко стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили борт в аэропорту Омска, откуда политика доставили в местную больницу. Омские врачи стабилизировали состояние пациента и диагностировали у него «нарушение обмена веществ». При этом никаких следов ядов и отравления российские специалисты не обнаружили. Позднее оппозиционера отправили на лечение в Берлин, где врачи клиники «Шарите» поставили свой диагноз — «отравление». Специалисты провели независимую проверку в лабораториях Франции и Швеции и подтвердили, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Германии сообщили о повторной проверке анализов Навального.