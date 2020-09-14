В Купчино ищут живодера, который ножницами изувечил котенка

Жители Фрунзенского района Петербурга пытаются вычислить живодера, который ножницами отрезал ухо уличному котенку и сломал ему лапу.

Как сообщает Neva.Today, петербургские волонтеры поймали на Софийской улице котенка, у которого не было уха. Сперва петербуржцы думали, что пугливый котенок остался без уха по вине бродячей собаки или он мог залезть в двигатель авто.

Однако в клинике общественники выяснили, что котенок пострадал от руки человека.

«Услышанное от врачей повергло всех в шок! Котенку кто-то умышленно отрезал полностью ухо ножницами и как хворостинку двумя руками сломал заднюю лапку», — рассказали в группе «Звездные кошки. Помощь бездомным животным» в соцсетях.

Малыша и его мать по кличке Балерина, которую также нашли на улице, отдали на кураторство в «Добрый дом для кошек».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что догхантеры раскидали на Васильевском острове сосиски с гвоздями.