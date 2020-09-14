Белоруссия возьмет у России кредит на $1,5 млрд

Белоруссия возьмет у России кредит на $1,5 млрд
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах 14 сентября. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд.

Переговоры двух президентов опубликованы на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что экономика РБ тесно связана с российской и назвал это «очень тесной и глубокой кооперацией». Поэтому Россия готова помочь республике в восстановлении товарооборота после коронавирусной пандемии и «создать предпосылки для дальнейшего движения вперед».

По словам Путина, Россия не отказывается от общих договоренностей, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ.

«Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства», — заявил президент РФ.

Владимир Путин также положительно оценил инициативу белорусского правительства о разработке новой Конституции страны, назвав ее «правильной и своевременной».

На сегодняшний день за первого ребенка выплачивают 466 617 рублей, а за второго — 616 617 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле считают «чушью» слухи о поглощении Россией Белоруссии.

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