Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как обезопасить себя и имущество во время урагана

На территории Северной столицы и Ленинградской области сейчас бушует циклон «Квинта», несколько дней назад шквальный ветер нанес значительный ущерб деревьям и, более того, двое петербуржцев получили серьезные травмы.
Спасатели призываю граждан отложить водные прогулки до момента, когда стихия успокоится. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют держаться подальше от массивных рекламных щитов, неустойчивых строений, деревьев, а также трубопроводов, мостов и опор линий электропередач, передает корреспондент телеканала ЛенТВ24 Ания Батаева.
Ураган может быть опасен не только для человека и природы, но и, к примеру, для автомобилей. Поэтому парковать машину стоит в безопасном месте. Если ЧП все же случилось, полученные транспортом «травмы» нужно зафиксировать, — в некоторых случаях это позволяет компенсировать ущерб.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу недели в Санкт-Петербурге похолодает до +10 градусов.