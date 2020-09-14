Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как обезопасить себя и имущество во время урагана

Ураган может быть опасен не только для человека и природы, но и, к примеру, для автомобилей. Поэтому парковать машину стоит в безопасном месте. Если ЧП все же случилось, полученные транспортом «травмы» нужно зафиксировать, — в некоторых случаях это позволяет компенсировать ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу недели в Санкт-Петербурге похолодает до +10 градусов.