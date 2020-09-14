Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как обезопасить себя и имущество во время урагана

Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как обезопасить себя и имущество во время урагана
"Очередной циклон с 17 числа проходит . Будет переломным моментом. Предполагается усиление ветра довольно значительное. Ветер повернет к северному направлению. После принесет очень холодные воздушные массы. Это будет первое значительное понижение температуры", - объясняет синоптик Александр Колесов. Скриншот: ЛенТВ24

На территории Северной столицы и Ленинградской области сейчас бушует циклон «Квинта», несколько дней назад шквальный ветер нанес значительный ущерб деревьям и, более того, двое петербуржцев получили серьезные травмы.

Спасатели призываю граждан отложить водные прогулки до момента, когда стихия успокоится. Кроме того, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют держаться подальше от массивных рекламных щитов, неустойчивых строений, деревьев, а также трубопроводов, мостов и опор линий электропередач, передает корреспондент телеканала ЛенТВ24 Ания Батаева.

Ураган может быть опасен не только для человека и природы, но и, к примеру, для автомобилей. Поэтому парковать машину стоит в безопасном месте. Если ЧП все же случилось, полученные транспортом «травмы» нужно зафиксировать, — в некоторых случаях это позволяет компенсировать ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу недели в Санкт-Петербурге похолодает до +10 градусов.

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