Глава МИД России считает ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций Запада

Глава МИД России считает ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций Запада
Лавров считает, что у России нет оснований доверять выводам западных специалистов. Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что ситуация, сложившаяся вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, используется западными странами лишь как повод для введения новых антироссийских санкций.

Кроме того, считает глава МИД, Москва также имеет основания не доверять медицинским заключениям, вынесенным западными специалистами, которые проводят собственные экспертизы по делу Навального. Об этом политик заявил телеканалу RTVi. Лавров также подчеркнул, что применение новых санкций Россия не оставит без ответных действий.

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный, по предположениям немецких экспертов, был отравлен. Активисту стало плохо 20 августа, в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Пилоты посадили борт в Омске, где Навальному оказали первую помощь, а затем его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», где он находится под пристальным наблюдением медиков по сей день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Навального отключили от аппарата ИВЛ.

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