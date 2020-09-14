Годовщина начала блокады и перспективы развития Петербурга: Беглов подвел итоги недели

К 2025 году поставлена задача построить более 180 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Фото: gov.spb.ru

К 2025 году поставлена задача построить более 180 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте» подвел итоги минувшей недели, рассказав о ключевых событиях в жизни города.

Так, глава Северной столицы напомнил о трагической дате 8 сентября — в этот день в 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. На Пискаревском мемориальном кладбище отдали дань памяти ленинградцам, погибшим за время блокады, а возле школы «Балтика-Колледж», носящей имя маршала Леонида Говорова установил бюст великого военачальника. Кроме того, на заводе «Каравай» открылась выставка «Блокадный хлеб», рассказывающая о тяжелом положении осажденных, а в Соляном переулке состоялся ежегодный концерт памяти жертв блокады.

Беглов упомянул о беседе с министром здравоохранения Мурашко, в ходе которой губернатор Петербурга рассказал главе Минздрава о программе вакцинации против гриппа. Также градоначальник напомнил о поставке в детскую больницу Раухфуса 9 новых аппаратов ИВЛ, которые подходят даже для младенцев.

Помимо этого, с руководством «Газпромнефти» Беглов обсудил процесс создания энергетического технохаба, который может стать прорывом для городской промышленности. Губернатор отметил активное социальное и жилое строительство, а также обсудил с директором ВТБ Андреем Костиным вопрос развития аэропорта Пулково и строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым зампредом комитета по культуре стал Борис Пиотровский.