Беглов назначил нового зампредседателя Комитета по культуре

Первым заместителем председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский.
Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили на официальном сайте администрации Петербурга, соответствующее решение огласил губернатор города Александр Беглоа.
Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.
В соответствии с приказом Пиотровский приступил к работе с сегодняшнего дня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным развитие Пулково и строительство ВСД. Отмечается, что при сотрудничестве с банком город уже реализовал несколько крупных транспортных проектов.