Беглов назначил нового зампредседателя Комитета по культуре

Беглов назначил нового зампредседателя Комитета по культуре
Борис Пиотровский. Фото: instagram.com/bpiotrovsky

Первым заместителем председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили на официальном сайте администрации Петербурга, соответствующее решение огласил губернатор города Александр Беглоа.

Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.

В соответствии с приказом Пиотровский приступил к работе с сегодняшнего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным развитие Пулково и строительство ВСД. Отмечается, что при сотрудничестве с банком город уже реализовал несколько крупных транспортных проектов.

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