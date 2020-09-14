Беглов назначил нового зампредседателя Комитета по культуре

Первым заместителем председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили на официальном сайте администрации Петербурга, соответствующее решение огласил губернатор города Александр Беглоа.

Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.

В соответствии с приказом Пиотровский приступил к работе с сегодняшнего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным развитие Пулково и строительство ВСД. Отмечается, что при сотрудничестве с банком город уже реализовал несколько крупных транспортных проектов.