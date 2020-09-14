«Аэрофлот» начал продавать билеты в Москву из некоторых стран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о начале продаж билетов на грузопассажирские рейсы из ряда стран. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По словам Спиваковой, «Аэрофлот» согласовал с правительством страны продажу авиабилетов для граждан РФ из различных стран. При этом вывозные рейсы останутся актуальными для городов, куда не совершаются регулярные коммерческие рейсы самолетами российских авиакомпаний. Это затронет населенные пункты в Южной Америке, Африке и Азии, а также по некоторым другим направлениям.

При этом остается неизвестным, откуда можно прилететь в Москву возобновленными рейсами «Аэрофлота». Напомним, что «Коммерсантъ» писал об отмене вывозных рейсов для россиян из городов, куда регулярно летают борты национального перевозчика. В их число входят Вена, Амстердам, Барселона, Милан и многие другие города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 сентября в Пулково не было отмененных рейсов.