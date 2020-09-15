Гагарина намекнула поклонникам на свой новый роман: избранником мог стать Лазарев

Певица поделилась фотографией, которая вызвала бурную реакцию у поклонников.
Певица Полина Гагарина недавно рассталась со своим супругом, о чем предпочитает лишний раз не говорить. Она продолжает делиться новостями в социальных сетях и на этот раз выложила снимок, на котором артистка облокотилась на плечо Лазарева. Рядом с ними сидит Ани Лорак, которая ведет себя более сдержанно.
Поклонники тут же расценили снимок как намек на романтические отношения между звездами. Они убеждены, что Гагарина и Лазарев испытывают друг к другу чувства.
«А вы с Лазаревым очень красиво смотритесь»,
— отметил один из подписчиков.
Сама Гагарина таинственно молчит.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев похудел на 12 кг и показал идеальный пресс.