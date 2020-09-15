За выходные в кино сходили более миллиона россиян

Гражданам после долгого перерыва разрешили вновь посещать кинотеатры.

Впервые с марта 2020 года кинотеатры открыли свои двери для россиян. За прошлые выходные, 12 и 13 сентября, на сеансы сходили более одного миллиона зрителей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Чаще всего россияне смотрят фильмы Ники Каро «Мулан» и «Довод» Кристофера Нолана. Второй уже заработал более 122 миллионов рублей.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге кинотеатры открылись с 12 сентября. Для их посещения нужно соблюдать меры предосторожности – так, в зал не пускают без маски. Между зрителями выдержана социальная дистанция, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какие правила действуют в кинотеатрах Петербурга.