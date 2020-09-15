Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», намерен вернуться в Россию и продолжить свою политическую деятельность. Это произойдет после его выздоровления.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника немецкой службы безопасности, политический деятель не намерен оставаться на долгий срок в Германии. После лечения он вернется в Россию и продолжит свои дела на родине.

Газета пишет, что Навальный полностью пришел в себя и осознает свое состояние, несмотря на то, что совсем недавно вышел из комы. Больница, где лечится Навальный, по-прежнему охраняется немецкой полицией.

Также сообщается, что в разговоре с немецким прокурором Навальный отказался удовлетворять просьбу Кремля о совместном расследовании его дела с Германией.

Кроме того, немецкий чиновник рассказал NYTimes, что канцлер Ангела Меркель, которая общается по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным обычно раз в неделю, не общалась с ним с момента госпитализации Навального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается.