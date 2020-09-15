Глава СВР утверждает, что все запасы «Новичка» в России были уничтожены

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» на территории России были уничтожены.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Нарышкина, все запасы яда были уничтожены в установленном порядке, согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Нарышкин отметил, что поэтому нельзя говорить о том, что в России есть или производства, или старые запасы боевых отравляющих веществ. Все данные об этом он назвал дезинформацией.

Кроме того, глава СВР подчеркнул, что в организме оппозиционера Алексея Навального на момент транспортировки из Омска в берлинскую клинику «Шарите» не содержалось каких-либо отравляющих веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкие СМИ рассказали подробности версии отравления Навального новым типом «Новичка».