В отношении футболиста Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

Игрок агрессивно отреагировал на красную карточку.

Футболист Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова 10 августа. Об этом пишет РИА Новости. Его поступок расценили как серьезное преступление. До этого адвокат судьи уверял, что это было покушение на убийство.

«Иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы по голове не назвать. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой,»,

— приводит слова Островского «Москва FM».

Напоминаем, что инцидент случился во время матча Агрессию у игрока вызвала красная карточка, за которую судья получил удары по лицу. Видеозапись жесткого инцидента выложили в социальные сети, игрок позже извинился за случившееся в Instagram-аккаунте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция заинтересовалась сообщением о том, что футболист Широков избил арбитра.