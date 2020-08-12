Полиция заинтересовалась сообщением о том, что футболист Широков избил арбитра

Правоохранители организовали проверку по факту сообщения о том, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков напал на арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.

Как сообщает РИА Новости, в социальных сетях распространили видео с моментом инцидента, придав этому огласку. На кадрах видно, как спортсмен набросился на судью, ударив его по лицу рукой и ногой. Причиной такой реакции стала красная карточка.

Стоит отметить, что футболист уже поспешил публично извиниться перед Данченковым — на своем Instagram-аккаунте он записал видеообращение к арбитру.

Последнему потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Судя по фото, который опубликовал журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров в Twitter, у пострадавшего разбита бровь и синяк под глазом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Слуцкий возмутился работой арбитров на матче «Рубин» — «Локомотив».