Добровольцы жалуются на самочувствие после вакцины от коронавируса

Некоторые из них чувствуют слабость и мышечные боли.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у некоторых привитых вакциной от коронавируса добровольцев есть жалобы на самочувствие. Об этом пишет РИА Новости. Так, из 300 волонтеров примерно 14 заявили, что они чувствуют слабость, мышечные боли, у некоторых даже поднималась температура. Эти симптомы проходили в течение суток, уточнил глава ведомства.

Мурашко добавил, что в такой реакции нет ничего необычного и создатели вакцины догадывались, что так будет – «это то, что описано в инструкции к препарату».

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